Manuel Gerolin, direttore sportivo dell'Udinese, parla del nuovo difensore dei friulani Bram Nuytinck: "L’acquisto di Nuytinck è per noi una missione compiuta. Questo esperto difensore era da tempo sotto osservazione, in quanto riteniamo abbia le caratteristiche giuste per essere strategico per il nostro reparto difensivo. Siamo andati a trovare un difensore centrale, con precise caratteristiche: forte fisicamente, mancino di piede, esperto per riuscire a inserirsi bene nel gruppo in breve tempo. La sua esperienza internazionale sarà utile per favorire un rapido inserimento. E’ un acquisto che consideravamo urgente per permettere a mister Delneri di lavorare sugli schemi di gioco".