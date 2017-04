Emil Hallfredsson, centrocampista dell'Udinese, parla a margine del Vinitaly: "Sono stato al Vinitaly anche gli anni scorsi, mi piace molto come manifestazione. Adoro il vino e qui trovo sempre tanta bella gente. Il mio vino friulano preferito? Devo dire che ancora non ne ho trovato uno in particolare, devo conoscerli meglio. Oggi però è un’occasione perfetta per intavolare qualche trattativa con qualcuno per portare in Islanda il vino friulano. Per quanto riguarda il calcio, stiamo facendo benissimo. Abbiamo 40 punti e ora dobbiamo fare il massimo per alzare ancora di più la nostra classifica. A Napoli servirà una partita frizzante, come il vino".