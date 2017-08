Manuel Gerolin, direttore sportivo dell'Udinese, presenta il nuovo acquisto Rijad Bajic: "Abbiamo individuato in Bajic quello di cui avevamo bisogno: si tratta di un una prima punta mancina abile nel gioco aereo, forte fisicamente e dotata anche di una buona tecnica individuale, un mix che gli ha consentito di segnare in carriera già più di 50 gol nonostante la giovane età. Si tratta di un passo in più verso il completamento della rosa a disposizione del Mister per la prossima stagione. Pur avendo solo 23 anni Bajic vanta già una buona esperienza internazionale con 18 presenze in Europa e siamo convinti che riuscirà ad adattarsi presto al campionato italiano e agli schemi di mister Delneri".