Brutte notizie dall’allenamento odierno dell’Udinese per Gigi Delneri. Come riporta udineseblog.it, c’è stato un duro scontro fortuito tra Cyrile Gabriele Angella. Ad avere la peggio è stato il francese, accasciatosi subito a terra per la botta subita. Soccorso dallo staff medico che lo ha preso in carico, a Thereau è stata applicata la borsa del ghiaccio sulla caviglia destra e così è uscito dal campo. Si attendono gli accertamenti da parte dei medici, il giocatore è in forte dubbio per la gara di domenica con la Spal.