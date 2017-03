Il portiere dell'Udinese, Orestis Karnezis, è stato costretto ad uscire dal campo prima del tempo a causa di uno scontro con Cerri, in cui ha subito un duro colpo alla mano destra. Il greco ha riportato una lussazione al mignolo, i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni dopo gli esami, ma non si potrà rivederlo in campo per almeno due settimane.