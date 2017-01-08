Udinese-Inter 1-2: il tabellino
Udinese-Inter 1-2 (primo tempo 1-1)
Marcatori: 17' Jankto (U), 45'+2', 87' Perisic (I).
Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (62' Hallfredsson), Jankto; De Paul (71' Perica); Thereau (80' Matos), Zapata. All. Delneri
Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia (83' Eder); Candreva, Banega (56' Joao Mario), Perisic (90' Andreolli); Icardi. All. Pioli
Arbitro: Daniele Doveri di Roma
Ammoniti: 65' Kondogbia (I), 74' Thereau (U), 75' Jankto (U), 86' Fofana (U), 86' Brozovic (I)
Marcatori: 17' Jankto (U), 45'+2', 87' Perisic (I).
Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (62' Hallfredsson), Jankto; De Paul (71' Perica); Thereau (80' Matos), Zapata. All. Delneri
Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia (83' Eder); Candreva, Banega (56' Joao Mario), Perisic (90' Andreolli); Icardi. All. Pioli
Arbitro: Daniele Doveri di Roma
Ammoniti: 65' Kondogbia (I), 74' Thereau (U), 75' Jankto (U), 86' Fofana (U), 86' Brozovic (I)
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