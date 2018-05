Ieri sembrava in vantaggio Santon per una maglia da titolare ma evidentemente Spalletti ha preferito non insistere, forse anche per via di un momento delicato per il calciatore italiano, entrato nel mirino della critica dopo la gara contro la Juventus. Così il tecnico toscano ha scelto Dalbert per la sfida contro l'Udinese, il brasiliano avrà la grande occasione per riscattarsi e far vedere di poter essere un elemento su cui poter contare anche la prossima stagione.