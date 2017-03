Per la 27esima giornata di Serie A, la Juventus fa visita all'Udinese, che in classifica è distanziata di 37 punti dalla capolista. Fra le due squadre esistono 92 precedenti in gare ufficiali, di cui 85 in Serie A, con un bilancio di 60 vittorie per la Juve, 20 pareggi e 12 vittorie per l'Udinese. L'ultimo successo dei padroni di casa è il 3-0 del 3 aprile 2010 (Sanchez, Pepe e Di Natale), l'ultimo pari è lo 0-0 del 1° febbraio 2015, mentre la Juventus si è imposta per l'ultima volta in Friuli nella scorsa stagione, un 4-0 firmato da Dybala (doppietta), Khedira e Alex Sandro. Per quanto riguarda le reti, il computo totale è di 182 per Juventus e 71 per l'Udinese. All'andata la squadra di Allegri si è imposta per 2-1, con doppietta di Dybala (Jankto per i friulani). Oggi tutti in campo alle 15 alla Dacia Arena, arbitra Damato.