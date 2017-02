Amichevole:



Udinese-ND Gorica 0-1

GOL: 81' Maric



UDINESE: Scuffet; Widmer(1'st Samir); Angella (20'st Vasko); Heurtaux (10'st Felipe, 30'st Djolou); Ali Adnan; Halilovic (1'st Danilo) ; Balic; Fofana (1'st Zapata); Matos (15'De Paul); Ewandro (20'st Garmendia); Perica (1'st Hallfredsson, 90'st Melissano). A disp. Perisan. All. Delneri.



ND GORICA: Sorcan (1'st Strukelj); Gregoric (1'st Curk); Kavcic; Jogan; Skarabot (1'st Celcer); Kapic; Grudina (1'st Kolenc); Osuji Bede (30'st Tarik); Zigon (30'ST Nagode); Arcon (1'st Marinic); Burgic. A disp: Zizek. All. Srebnic.



Amichevole infrasettimanale per i bianconeri, che affrontano ancora una volta una formazione slovena: questa volta è il turno dell'Nd Gorica. Occhi puntati su Silvan Widmer, che torna a disposizione di Delneri dopo l'operazione al volto. Lo svizzero, grazie ad una maschera protettiva, ha disputato i primi 45 minuti della gara, dando ottime risposte sopratutto dal punto di vista atletico. Per quanto riguarda la gara, l'Udinese non ha ovviamente spinto sull'acceleratore, gestendo le forze in vista della gara con il ChievoVerona di domenica. La partita si è decisa a 10 minuti dal termine, con Maric che ha superato Scuffet da pochi passi grazie ad un preciso colpo di testa. Paura per Felipe e Hallfredsson, costretti ad uscire dal campo precauzionalmente per alcuni contrasti particolarmente duri. Solo tanto spavento, ma nessun problema rilevante.