Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV della sua stagione e della sfida di domenica contro l'Inter: "C'è stato un po' di rammarico nei primi giorni della settimana dopo il pareggio contro il Benevento, ma poi abbiamo cominciato subito a pensare alla gara contro l'Inter. Il mio record di gol? Spero di superare quelli di Thereau della passata stagione. La Nazionale? Sarebbe un sogno per me, ma adesso penso a salvare l'Udinese, poi se dovesse arrivare la chiamata... Tudor? Ottimo mister, punta tanto sull'aggressività. Con l'Inter è un appuntamento delicato, anche se il momento è difficile, avere i tifosi che ti incitano per 90 minuti sarebbe un grande aiuto per noi".