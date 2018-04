Bizzarri 6: non sbaglia un intervento anche se non sarà stilisticamente impeccabile: non può nulla sui gol del Napoli



Nuytinck 5.5: parte benissimo, poi cala alla distanza e perde il controllo delle palle alte



Danilo 6: guida il reparto con autorevolezza, poi i compagni perdono le distanze e non può nulla sulla rimonta partenopea (dal 67' De Paul 5: entra nel momento peggiore e non può incidere).



Samir 5.5: si vede in avvio anche per qualche incursione, interpreta al meglio il ruolo di terzo centrale. Come Nuytinck non riesce a tenere alta la concentrazione sui novanta minuti.



Zampano 6: ottimo il cross che porta al momentaneo 1-2 di Ingelsson: corona una buona gara fatta fin lì. Poi, va in riserva e diventa difficilissimo gestire gli attacchi sul suo settore.



Ingelsson 6: il gol, qualche altro spunto interessante. La società può esser soddisfatta della sua crescita



Balic 4.5: non è la gara per mostrare le qualità in cabina di regia, ma si vede davvero pochissimo fin dai primi minuti



Barak 5.5: interpreta al meglio il ruolo di incursore fin quando le energie di squadra hanno retto, dopo si arrende



Pezzella 5.5: sente particolarmente la partita da napoletano, non sfigura ma viene ripreso da Oddo quando finisce l'energia (dal 68' Adnan 5.5: non fa nulla per meritare la sufficienza)



Jankto 6: il gol, qualche altra risposta importante da chi sarà, certamente, uomo mercato (dal 77' Widmer sv)



Perica 4.5: centravanti poco reattivo e che non riesce a mettere la sua fisicità al servizio della squadra.



All. Oddo 5: arriva la decima sconfitta consecutiva, con essa il probabile esonero. Ed una stella di enfant prodige della panchina che va eclissandosi.