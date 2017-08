Udinese-Chievo Verona 1-2



Scuffet 6: incolpevole sui gol, qualche buona parata e poco altro.



Wague 5,5: viene messo in campo per sostituire Widmer, ma non è il suo, contiene a fatica e non riesce mai a ripartire.



(59' Samir 6: entra per dare spinta alla squadra e dal suo lato arrivano diverse azioni pericolose nel finale)



Angella 6: viste le assenze attorno è lui il giocato di maggiore esperienza, fatica molto ma riesce a mantenere la compattezza del reparto.



Nuytinck 5,5: crescerà ma al momento non da le garanzie che offre Danilo nel centro della difesa.



Pezzella 6,5: sempre tanta qualità e spinta da uno dei migliori acquisti dell'estate.



De Paul 6,5: reinventato giocatore di fascia rende sicuramente meglio e regala l'assist per il vantaggio di Thereau, peccato sia sempre il primo a uscire.



(65' Behrami 5,5: tocca pochi palloni ed entra in una fase in cui la squadra è già in difficoltà)



Hallfredsson 6: un mastino che alle volte sa anche impostare, ma non è il suo mestiere, in attesa di Balic bisogna sapersi accontentare.



Fofana 5,5: tanto lavoro di intercetto a metà campo, ma la mira nelle conclusioni è ancora imprecisa.



(61' Perica 6: entra per dare spinta la davanti, ma ormai è tardi)



Jankto 6: nel primo tempo è tra i migliori dei friulani, ma crolla alla distanza insieme alla squadra.



Thereau 6,5: è il solito, sempre il primo nei discorsi di mercato estivi, ma poi è sempre il primo a metterla dentro.



Lasagna 6: sufficienza sofferta, fatica a trovare l'intesa con Thereau, ma si rende pericoloso in un paio di circostanze.





All. Delneri 6: questa Udinese è sempre più sua nel modulo e negli elementi, ma il Chievo lo costringe a modifiche tattiche continuamente e non riesce a portare l'inerzia della gara dalla sua.