Chievo Verona-Udinese 0-0



Karnezis 6: praticamente quasi mai impegnato, prende solamente molta pioggia.



Widmer 6: attento nelle chiusure, a volte si lascia andare a qualche fallo di troppo.



Danilo 6: pochi pericoli dalle sue parti. Amministra bene la gara.



Felipe 6: una gara nella norma anche per lui, anche se ci si aspettava qualche lancio in più a scavalcare il centrocampo.



Samir 5.5: attento a ripiegare in difesa ma poco preciso nelle giocate offensive.



Fofana 6: si fa vedere bene negli spazi ma l'ultimo passaggio è spesso impreciso.

(dal 71' Adnan: s.v.)



Hallfredsson 6.5: uno dei più brillanti in una partita tutt'altro che entusiasmante. Prova a innescare i suoi compagni soprattutto con palloni lunghi, vanificati però

dalle chiusure repentine della retroguardia clivense.



Jankto 5.5: buona la caparbietà con cui cerca di creare delle situazioni pericolose, ma perde troppi palloni.

(dall' 89' Kums: s.v.)



De Paul 5: tra i migliori nelle ultime partite, quest'oggi non è all'altezza di ciò che ha dimostrato. Troppo nascosto tra le maglie gialloblù, cerca spesso il jolly dalla distanza, ma non risulta mai pericoloso.

(dal 79' Matos: s.v.)



Zapata 5.5: non una bella partita la sua, spesso ingabbiato nella morsa dei difensori centrali del Chievo.



Thereau 6: da premiare la voglia di lottare su tutti i palloni, anche se poi non fa nulla di particolare.





All. Delneri 6: partita spenta e tutt'altro che entusiasmante. Fa il suo per incitare i suoi e prova come può a cambiare l'inerzia della gara.