Sampdoria-Udinese 2-1



Bizzarri 5,5: si distende bene su un tentativo dal limite di Quagliarella a metà primo tempo. Incolpevole sul gol di Silvestre, si fa cogliere fuori dai pali dall'invenzione di Zapata.



Larsen 5,5: riesce a cavarsela contro Caprari con le buone e con le cattive, soffre quando entra Zapata.



Danilo 5,5: ruvido, ma va in difficoltà di fronte alla rapidità di Caprari e a causa dell'intelligenza di Quagliarella, che si muove sempre molto bene. Esce all'intervallo.



(dal 46' Angella 5,5: anche lui fatica a gestire le imbucate della Samp. La difesa non migliora con il suo ingresso in campo).



Samir 6: pericoloso su corner, ma la sua deviazione di testa si infrange sul palo. Buona prestazione del difensore brasiliano, lucido e solido. Non riesce però a contrastare la sgroppata di Zapata.



Widmer 5,5: tutto solo dentro l'area, si divora un'occasione tutto solo a due passi da Viviano. In fase di spinta è più continuo di Adnan, soprattutto nell'assalto finale.



Barak 6: sovrapposizioni e grande corsa a sinistra nella prima mezz'ora. La Samp soffre l'atletismo del numero 72, che spesso si sostituisce a Widmer nella posizione di esterno. Mette un gran numero di cross, alcuni piuttosto pericolosi. Cala con il passare dei minuti, nel finale di gara sparisce.



Fofana 6: in mezzo al campo la sua qualità si fa sentire. Prezioso anche in fase di sostegno alle punte, centra una clamorosa traversa con il destro. Avrebbe meritato qualcosa in più.



Balic 6: prova a dare i tempi alla manovra, ma spesso viene preso in mezzo dai centrocampisti doriani. Sfiora il gol con uno splendido destro al volo, anche se oggi non brilla ha davanti a sé potenzialmente una buona carriera.



(dal 79' Ingelsson s.v: una decina di minuti per il giovanissimo bianconero, molto intraprendente e grintoso).



Ali Adnan 6: il suo intervento in area che propizia il gol di Silvestre è piuttosto goffo. Non spinge, e spesso è in ritardo in chiusura. Mezzo voto in più per il gol fortunato.



De Paul 5: partita poco incisiva del numero 10 bianconero. Non riesce mai a creare apprensioni alla difesa della Samp.



(dal 63' Maxi Lopez 5,5: Oddo lo fa entrare per restituire peso all'attacco dell'Udinese. Non riesce a ritagliarsi lo spazio giusto).



Jankto 5,5: è il primo a impegnare Viviano dopo una bella sgroppata in campo aperto. Leggermente più vivace del compagno di reparto, cerca spesso la porta anche se con poca fortuna. Parecchi tentativi fuori misura.



All. Oddo 5,5: la sua Udinese è anche sfortunata, ma non riesce ad opporsi alla Sampdoria e le due disattenzioni in difesa puniscono i bianconeri. L'ex mister del Pescara prova a cambiare qualcosa in corsa, ma le sostituzioni non riescono a variare l'inerzia del match.