Udinese-Torino 2-3



Scuffet 5,5: primo tempo è colpevole sul tiro di Ljajic che porta al gol, ma nella seconda frazione si riscatta con diversi ottimi interventi che tengono viva la gara.



Stryger 6: manca sempre la spinta che garantisce Widmer dalla sua parte, per il resto dietro non è male.



Danilo 5: non è sicuro lo si vede in ogni movimento, non da riferimenti alla difesa, non copre sul tiro di Ljajic che porta al vantaggio.



(46' Angella 6: entra con la partita parzialmente compromessa, un paio di buone chiusure, bisogna ripartire con lui)



Nuytinck 6: è l'unico li in mezzo a non andare mai in affanno.



Pezzella 5: dovrebbe chiudere con Danilo su Ljajic poi nessuno dei due vede Belotti.



(69' Adnan 6: entra e spinge più del compagno, sfiora il gol su punizione)



Barak 6: fatica più delle scorse uscite ad arginare gli avversari, ma commette pochi errori.



Fofana 5,5: ricomincia dalle cose semplici il che denota una certa insicurezza, bene con l'interdizione, male nel momento di ripartire.



Hallfredsson 4,5: ha dieci minuti in cui si assenta completamente, regala un pallone a metà campo al Toro poi fa di tutto per recuperare e segna l'autorete, subito dopo viene ammonito.



(46' Jankto 6,5: risveglia la squadra dal torpore mentale della prima frazione)



De Paul 6,5: nonostante il passivo del primo tempo è sempre tra i più attivi.



Lopez 6: il suo lo fa e anche bene, sempre attivo sulle palle alte, uno spettacolo come si smarca da Lyanco e arriva al tiro nel primo tempo.



Lasagna 6,5: è il giocatore giusto per l'attacco di questa squadra, riesce a trasformare in occasioni da rete ogni pallone che gli arriva.





All. Delneri 6: la squadra gioca bene, le amnesie individuali e la sfortuna del primo tempo non sono imputabili a lui.