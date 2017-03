Udinese-Juventus 1-1



Karnezis 6: chiamato in causa in poche occasioni risponde presente, non può nulla sul gol di Bonucci.



Widmer 5,5: giornati di lavoro intenso, spinge poco ma in compenso fa buona copertura su Mandzukic, si perde Bonucci sul gol.



Danilo 6,5: gestisce con ordine la difesa e si rende protagonista del lancio sul gol di Zapata, un paio di chiusure da applausi nel finale.



Felipe 6,5: una bella prestazione e con un avversario come Higuain non è da tutti.



Samir 6,5: sempre più padrone della fascia sinistra, si rende protagonista di una prova esemplare



Jankto 6,5: tanti palloni nella manovra dei friulani passano dai suoi piedi, si rende utile anche con un paio di belle chiusure.



Fofana 6: mentre è fuori la sua squadra va in vantaggio, ma fino a quel momento aveva offerto una buona prestazione.



(39' Badu 6: porta il suo solito contributo disordinato)



Hallfredsson 6: il suo apporto di fisico in mediana è sempre fondamentale, non si spiega però perchè sia lui a battere le punizioni.



De Paul 6: è lento ma a piccoli lampi si accende.



(76' Angella s.v.)



Zapata 7: tanti palloni e tante battaglie con i difensori della Juve, alla fine torna alla rete.



Perica 5,5: il tecnico non lo vede bene in coppia con Zapata e forse ha ragione, fatica a trovare la sua posizione ideale.



(85' Matos s.v.)





All. Delneri 6: la sua squadra è messa bene in campo, a motivare i ragazzi ci pensa l'avversario che hanno davanti.