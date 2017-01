Udinese-Milan 2-1



Karnezis 6: alterna belle parate a palloni saponetta.



Faraoni 5: paga in carattere e fisico, partecipa attivamente al vantaggio del Milan, lascia quasi subito la partita.



(30' Angella 6: non è un terzino e si vede, ma fornisce sicuramente maggiore copertura rispetto a Faraoni)



Danilo 6: si potrebbe dire che annulla Bacca, ma il milanista ci mette sicuramente del suo.



Felipe 6: i pericoli più grossi il Milan li porta dalle fasce, la gestione del centro dell'area diventa più facile.



Samir 6: i giocatori rossoneri lo costringono in difesa, gestisce bene, ma non può aiutare la squadra a salire.



Fofana 5,5: piccoli lampi, ogni tanto si accende con una giocata ma non da continuità.



(71' Adnan 6: inserito insolitamente in mediana, non sfigura, vedi mai che non si aprano nuovi scenari che non siano di mercato)



Hallfredsson 6: regala meno geometrie rispetto a Kums, ma compensa con tanta prestanza fisica.



Jankto 6,5: tanto lavoro di contenimento e pochi spazi per gli inserimenti, ma poi trova il varco per il gol di De Paul.



De Paul 7: è il giocatore con più qualità e carattere di questa squadra, è arrivato finalmente il gol.



(90'+1' Heurtaux s.v.)



Thereau 6,5: un gol e tanto lavoro e movimento per tenere alta la squadra.



Zapata 5,5: c'è sicuramente tanto lavoro oscuro da parte sua, ma continua a mancare l'incisività in area di rigore, l'occasione nel finale è lampante.





All. Delneri 7: ha messo in campo bene i suoi, approcio mentale perfetto e in più azzecca anche i cambi.