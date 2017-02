Lazio-Udinese 1-0



Karnezis 6: Pochi pericoli, sul rigore non può fare nulla. Peccato, perché per il resto la sua gara era stata sicura.



Widmer 6: Dalla sua parte Keita è uno dei più vivaci, lui prova a fermarlo e nel primo ci riesce con spessore. Nella ripresa cala di prestazione, e Keita passa più spesso.



Danilo 6: Immobile è complicato da marcare, sempre in movimento costante, ma contro l’Udinese non vive certo una giornata fortunata. Si innervosisce dopo il rigore, e prende il giallo



Felipe 6: Vedere sul tabellino il nome dell'attaccante marcato con buona lena non deve essere un toccasana. Una prestazione attenta, punita oltremodo da un rigore più che dubbio.



Samir 6: Attento, dalla sua parte Felipe Anderson il pallone lo vede poco. Forse poteva proporsi un pochino di più.



Badu 5,5: Fa poco dal punto di vista del ritmo, il duello a centrocampo la sua Udinese lo perde eccome. Non è una grande giornata, e si vede.



Kums 5: Una partita piuttosto anonima, prova ad impostare ma è costretto spesso a rinculare, visto che l’Udinese ha abbandonato il centrocampo in balia della Lazio.



(Dal 66' Ali Adnan 5: Obiettivamente sfortunato a dir poco, da un suo tocco nasce il rigore del vantaggio della Lazio.



Jankto 6: Si costruisce una buona palla gol in area nella ripresa, dopo una partita un po’ anonima. L’Udinese non dà l’impressione di poter/voler prendere il controllo del centrocampo, ma lui è uno dei migliori.



Matos 5: La Lazio spesso costringe l’Udinese a ritirarsi con ordine dietro la linea della palla, ma quasi mai è lucido nel provare a servire Zapata



(Dal 73’ Perica s.v.)



Zapata 6: Lotta, si batte, del tridente di Delneri è l’unico che ci prova in tutti i modi. Non è la miglior giornata dell’Udinese, i palloni arrivano col contagocce fino al gol.



Thereau 5,5: Prova a far guadagnare con esperienza e guizzo metri e minuti alla sua Udinese. Prova a far male alla Lazio nella ripresa, ma l’opposizione di Radu gli nega il gol. Viene sostituito per far posto a Fofana, per rinforzare il centrocampo.



(Dal 59’ Fofana 6,5: Entra per dare maggior spesso e qualità al centrocampo, crea i presupposti per una delle occasioni più pericolose dell’Udinese nella ripresa. La sua prestazione forse richiederebbe qualche spiegazione da parte di Delneri, rinunciarci sembra essere stata una scelta piuttosto infelice.





All. Delneri 6: La sua Udinese è alla ricerca di punticini, non fa certo la sua miglior prestazione all’Olimpico. Con il 4-3-3 quasi mai riesce a rendersi pericolosa, nella ripresa rinforza il centrocampo perché la Lazio sta diventando più vivace. Il calcio di rigore del vantaggio biancoceleste è veramente poco chiaro, gli scombina non poco i piani dopo una difesa del territorio piuttosto attenta, anche se veramente troppo prudente.