Fiorentina-Udinese 3-0



Karnezis 6: si fa trovare pronto sui tiri di Babacar e Badelj, ma la traversa colpita da Bernardeschi gli fa perdere la posizione sul tiro di Borja Valero che vale l'1-0 della Fiorentina. Incolpevole sul gol di Babacar perché spiazzato dalla deviazione di Samir, non intuisce invece la direzione del rigore calciato da Bernardeschi.



Widmer 6: spesso e volentieri scappa al raddoppio di Milic e crossa nel mezzo cercando la spizzata dei compagni. Bella la sgroppata verso l'area intorno al 20' chiusa all'ultimo dalla difesa gigliata. Tanta corsa anche successivamente, ma a lungo andare si esauriscono le pile.



Danilo 6: il migliore nelle retrovie bianconere. Nel finale soprattutto è l'unico ad andare deciso in chiusura sugli attaccanti viola.



Felipe 5: tenere a bada Bernardeschi non è certo un gioco da ragazzi, e l'ex di turno va spesso in affanno quando il numero 10 dei viola decide di scatenarsi con le sue incursioni in area.



Samir 6: quando Chiesa arriva dalle sue parti va in confusione non riuscendo a contenerlo. Sfortunato nel deviare di schiena la conclusione di Babacar, cala anche lui nel secondo tempo.



Fofana 6: bravissimo in fase di interdizione nello strappare il pallone agli avversari per poi lanciarlo subito in avanti e ad ubriacare gli avversaricon le sue finte. Cerca il tiro al volo nei primi 10 minuti ma Tatarusanu para comodamente. Nel secondo tempo è lui a far innescare più volte i contropiedi dei suoi. Pesa l'ingenuo fallo di mano in area che determina il calcio di rigore siglato poi da Bernardeschi.



Hallfredsson 5,5: utile in fase di copertura e nello spezzare il gioco, rischia con alcuni di falli di troppo. Detta soltanto a fasi alterne i tempi di gioco dell'Udinese, e forse anche per questo la squadra viaggia a rilento per tutta la gara.



Jankto 6: partita senza lode ne' infamia per il giovane centrocampista dei friulani, ma Delneri preferisce mandare in campo Badu al suo posto per cercare un po' di potenza in più in mediana.



(dal 46' Badu 5,5: non riesce a dare l'energia della quale i suoi avrebbero bisogno per ribaltare il corso della gara.



De Paul 5,5: il talento argentino va spesso in difficoltà appena si ritrova l'uomo addosso e perde palloni che potrebbero essere potenzialmente preziosi per la sua squadra. L'unica buona giocata della sua gara è il bel cross per il colpo di testa di Zapata ribattuto da Tatarusanu, ma pochi minuti dopo Delneri decide di far terminare la sua gara anzitempo.



(dal 54' Perica 5,5: entra e restituisce un po' di vivacità all'attacco bianconero. Si spegne anche lui nel finale.



Thereau 5: cerca di rendersi pericoloso spostandosi anche sulla destra senza rientrare, ma si ritrova spesso fuori dal gioco. Quando può cerca in ogni caso di andare al tiro non ottenendo però niente di fatto. Delneri si accorge che non è la sua serata e decide di sostituirlo con Matos.



(dal 67' Matos 5: partita totalmente da dimenticare per l'ex viola che non entra mai in partita.



Zapata 5,5: ha la sua prima vera occasione della gara ad inizio secondo tempo, ovvero quando prova il colpi di resta da pochi passi trovando però la respinta di Tatarusanu. Poi torna impalbabile per tutto il resto della partita.





All. Delneri 5 : la sua Udinese sembra essere arrivata a Firenze solo per fare presenza. Nemmeno gli ingressi a gara in corso di Badu, Perica e Matos si rivelano utili per il cambio di passo della sua squadra.