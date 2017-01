Udinese-Inter 1-2



Karnezis 5: paga l'errore sul primo gol di Perisic, poi nella ripresa ancora un paio di uscite sbagliate.



Widmer 6: il telaio di questa squadra poggia sui terzini e lui offre la sua solita prova di qualità.



Danilo 5,5: comanda la difesa con personalità, arriva tardi su Perisic in occasione del gol.



Samir 6,5: bella prova, oltra all'ottima copertura difensiva comincia anche a spingersi in avanti.



Felipe 6: solita partita fatta di giocate semplici e sicurezza.



Fofana 5,5: giocate sempre belle da vedere, ogni tanto pecca un po' per presunzione ed è colpevole sul raddoppio di Perisic.



Kums 6,5: l'architetto in mezzo al campo, copre e fa ripartire la squadra.



(62' Hallfredsson 5,5: un errore farlo entrare in un momento della gara delicato)



Jankto 7: la miglior prova del Ceco da quando è a Udine, con le grandi si esalta e segna, cala con la squadra nella ripresa.



De Paul 6,5: gran bella prova di costruzione e interdizione in più colpisce un palo che grida vendetta, sostituito frettolosamente.



(72' Perica 5,5: entra ma la sua squadra non spinge più)



Thereau 5: non stava bene e lo si vede in campo, un errore farlo giocare.



(80' Matos s.v.)



Zapata 6,5: è il giocatore imprescindibile di questa squadra, tiene palla e fa salire la squadra.





All. Delneri 6: il primo tempo dei friulani è uno spettacolo, ma non gestisce bene i cambi alla distanza.