Udinese-Cagliari 0-1



Bizzarri 6: un paio di buone conclusioni disinnescate senza troppi affanni, ingannato da Danilo in occasione del gol, espulso nel finale nel tentativo di tenere in piedi la gara.



Widmer 6: torna lui sulla fascia destra e la squadra trova finalmente un laterale di spinta ma che sa anche difendere.



Danilo 5: non sembra mai avere il controllo del reparto, l'indecisione sul gol di Joao Pedro è l'immagine più nitida della sua prestazione.



Angella 5,5: tanta confusione li in mezzo e il Cagliari ha più volte la palla buona per decidere l'incontro.



Samir 5,5: torna sulla fascia, fatica sempre nella fase di spinta, regala il pallone da cui parte l'azione del gol del Cagliari.



Jankto 5,5: si ritrova imbrigliato in un modulo che non vede esaltare le sue qualità.



Barak 6,5: è il più pericoloso della formazione friulana, sue le uniche due conclusioni che impensieriscono Rafael.



Balic 5,5: gioca senza la fiducia nei suoi mezzi, ogni giocata risulta di un secondo troppo lenta.



(67' Fofana 5,5: dovrebbe portare qualcosa in più a centrocampo ma non ci riesce)



De Paul 6: non demerita, ma non trova i tempi per dettare i passaggi ai suoi compagni davanti.



(79' Bajic s.v.)



Lopez 5,5: tanto possesso e palle smistate indietro, ma quando ha l'occasione buona per il vantaggio si inceppa.



(64' Lasagna 5,5: messo in campo un po' a caso nel finale con la squadra che ormai non ci crede più)



Perica 5,5: grinta a volonta, gira con il pallone attorno all'area, ma solo una conclusione da attaccante vero.





All. Delneri 4,5: squadra messa in campo senza punti di riferimento, non tanto per gli avversari quanto piuttosto per se stessa.