Udinese-Sassuolo 1-2



Bizzarri 6,5: sfortunato sull'autorete di Adnan, compie un miracolo su Politano poco prima del raddoppio di Sensi.



Stryger 6: bene in copertura e potente nelle ripartenze.



Danilo 6: serata complicata, non ha colpe individuale in un crollo di squadra.



Samir 6: viene talvolta saltato da Lirola, ma recupera con carattere e serve il pallone per il gol di Fofana.



Widmer 6,5: tra i migliori in una serata non delle migliori per i friulani.



(81' Balic 6: suo il primo tiro in porta della seconda frazione)



Fofana 6,5: gran bella prova che ha ricordato a tratti il vecchio Fofana dello scorso campionato, il gol è una perla assoluta.



(57' Barak 5,5: entra si fa ammonire e poco altro)



Behrami 5,5: tanto carattere in una mediana un po' in confusione, poi si perde clamorosamente Sensi in occasione del raddoppio.



Jankto 5,5: si accende a lampi, ma fa tanta fatica e gli riesce poco.



Adnan 5: cross imprecisi e poi si macchia con l'autorete su un pallone che sembrava innoquo.



De Paul 6,5: si danna l'anima un po' dappertutto, ma non ha riferimenti davanti a cui dare il pallone.



Maxi Lopez 5: o è in fuorigioco o fa fallo, per il resto veramente poco e sempre in ritardo.



(70' Perica 6: sua una delle pochissime conclusioni a rete dei friulani)





All. Oddo 5,5: non porta niente di nuovo al modulo per sopperire all'evidente mancanza di Lasagna, la prestazione di Lopez è il risultato.