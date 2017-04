Torino-Udinese 2-2



Scuffet 6: fino al 70' la sua porta sembra essere stregata per il Torino: per tre volte i palloni calciatori dai giocatori granata sbattono sui pali. Non può poi nulla sui gol di Moretti e Belotti, è invece bravo in almeno altre due occasioni.



Widmer 6: riesce ad arginare bene sia Ljajic he Boyé. Quando avanza riesce anche a rendersi pericoloso: nella ripresa mette i brividi a Hart con una bella conclusione dal limite che si spegne di poco alta sopra la traversa.



Danilo 5,5: in occasione dei calci piazzati fatica molto a contenere Belotti che, quasi sempre, riesce ad anticiparlo. Per sua fortuna la buona sorte quest'oggi non è dalla parte del centravanti granata che colpisce due traverse.



Angella 5,5: attento soprattutto nel primo tempo ma nel finale, quando il Torino alza i ritmi va in difficoltà davanti alla pressione granata.



Samir 6,5: buona prestazione di contenimento da parte del terzino sinistro dell'Udinese che è bravo nel limitare prima Falque, poi Iturbe. I due ex romanisti non sono mai riusciti a superare il difensore bianconero.



Badu 6: quando c'è da lottare non si tira mai indietro. Prestazione di sostanza da parte del centrocampista ghanese.



Kums 5,5: dopo appena nove minuti di gioco riceve un cartellino giallo per un intervento falloso su Belotti. La sanzione prese in apertura di gara lo limita, nel finale Delneri decide così di richiamarlo in panchina.



(dal 77' Adnan: sv)



Jankto 7: continua il momento d'oro del centrocampista ceco che, quest'oggi, segna il suo terzo gol consecutivo dopo quelli realizzati a Pescara e Palermo. Già nel primo tempo aveva avuto una buona occasione per sbloccare il risultato.



De Paul 7: quando parte palla al piede per il Torino sono spesso guai. Non è un caso che tutte le azioni più pericolose dell'Udinese nel primo tempo siano nate da sue iniziative personali. Dopo il gol di Jankto Delneri lo richiama in panchina preferendo coprirsi.



(dal 61' Heurtaux 7: pochi minuti dopo il suo ingresso in campo è decisivo immolandosi su una pericolosa conclusione di Belotti).



Zapata 6: nel primo tempo ha due occasioni per portare in vantaggio l'Udinese (la prima di testa, la seconda in scivolata) ma in entrambe le occasioni non riesce a centrare la porta. Nella ripresa da una sua conclusione sporca arriva il gol di Perica.



Perica 6,5: lo scorso anno aveva deciso con un suo gol Torino-Udinese. Quest'oggi conferma di avere un buon rapporto con lo stadio Grande Torino, realizzando in scivolata il gol del momentaneo 0-2 bianconero.



(dall'85' Matos: sv)





All. Delneri 6: prepara bene la partita, come dimostra il buon primo tempo giocato dalla sua Udinese. Dopo il gol di Jankto decide di abbassare il baricentro della sua squadra, togliendo De Paul per inserire un difensore in più come Heurtaux: una scelta che però non paga.