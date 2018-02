Udinese-Milan 1-1



Bizzarri 6: non può nulla sul gran tiro all'incrocio di Suso, per il resto sempre pronto.



Stryger 6,5: ottimo il suo ritorno in difesa, riequilibra tutta la squadra garantendo le ripartenze da dietro



Danilo 6: qualche indecisione ma una prova sufficiente.



Nuytinck 6,5: molto meglio a sinistra che a destra, tanto carattere e sicurezza



Zampano 6,5: buona la prima, passa da sinistra a destra senza andare in difficoltà



Barak 6: ci si aspetta sempre qualcosa di più perchè ci ha abituati bene, ma la sua è una buona gar.



Behrami 6,5: tanto carattere e personalità in mezzo al campo.



(74' Balic s.v.)



Jankto 6,5: è tornato ai suoi livelli, sempre sicuro e imprevedibile nelle giocate.



Pezzella 6: prova sufficiente anche se riesce a spingere poco.



(65' Widmer 6,5: con il suo ingresso la squadra si riaccende)



Lasagna 6,5: i pochi palloni che tocca si trasformano sempre in occasioni da rete, il pareggio è cosa sua.



De Paul 6,5: fa da collante tra centrocampo e attacco sempre con una grande verve agonistica.



(68' Lopez 6: da quella scossa alla squadra per riacciuffare il risultato)





All. Oddo 6,5: costruisce la partita sui novanta minuti e alla distanza i suoi crescono portando a casa un meritato pareggio.