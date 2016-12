Udinese-Crotone 2-0



Karnezis 6: giornata di ordinaria amministrazione, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente.



Widmer 6: poca spinta dalla sua parte, ma copre bene.



Angella 6,5: una bella prova priva di sbavature, sfiora anche il gol.



Samir 6,5: ottima gara, sta sistemando la falla stagionale della fascia sinistra e fornisce l'assist per il raddoppio di Thereau.



Felipe 6,5: è lui il giocatore più esperto del reparto e guida bene i suoi compagni.



Fofana 5,5: se non si sente protagonista sparisce dal gioco.



Kums 6,5: bella prova, dopo diverse partite in ombra ha ricominciato a gestire il gioco a centrocampo.



Jankto 6: partita sottotono del centrocampista ceco che però guadagna la sufficienza grazie alla punizione che manda in gol Thereau.



(dal 46' Hallfredsson 6: entra e ridà forza al centrocampo che stava soffrendo il Crotone).



De Paul 5,5: ancora in ombra il trequartista argentino tocca pochissimi palloni ha l'occasione buona nella ripresa ma lo mura Cordaz.



(dall'84' Matos s.v.)



Thereau 7: non si vede mai, poi insacca il pallone del vantaggio nell'unica occasione del primo tempo e nella ripresa si prende per mano la squadra.



(dall'89' Badu s.v.)



Zapata 5: oggi fuori dal gioco, riceve pochi palloni giocabili e fatica a trovare gli spazi.





All. Delneri 6,5: Thereau lo aiuta molto, mette bene in campo i suoi, ma manca nella mentalità della squadra la voglia di gestire le partite.