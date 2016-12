Sampdoria-Udinese 0-0



Karnezis 6: ordinaria amministrazione per il portiere greco, svolta con attenzione. La Samp non lo chiama mai alla parata decisiva.



Samir 6: non offende, ma difende con precisione. Magari salendo più spesso avrebbe offerto uno sbocco alla manovra bianconera, ma contiene bene gli avanti doriani quando svariano sul fronte offensivo.



Felipe 6,5: ruvido quando serve, preciso sia su Muriel che su Quagliarella. Buona prova del centrale, che regge bene l'urto - nemmeno troppo veemente - dei blucerchiati.



Danilo 6,5: attento e reattivo, anticipa con continuità gli attaccanti doriani. Pochissime sbavature, sbroglia con tranquillità un paio di situazioni potenzialmente pericolose.



Faraoni 6: vale lo stesso discorso fatto per il "collega" Samir. Si becca un giallo per aver atterrato al limite Linetty, il resto della gara lo vive senza infamia e senza lode.



Badu 6,5: nel terzetto di rottura dei bianconeri è quello che ripiega più spesso a ridosso della difesa per aiutare in coperatura, stringendo anche al centro in modo da chiudere i varchi per la Samp. Muscolare e generoso, un giocatore di questo tipo è necessario per sostenere il peso delle tre punte.



Hallfredsson s.v.: davvero sfortunato. La sua partita dura poco più di 10 minuti, esce per infortunio.



(dal 13' Kums 5,5: non ha i tempi e le geometrie di Hallfredsson. La manovra friulana è lenta anche perchè il play bianconero non detta il passaggio. Meglio in fase di contenimento).



Fofana 6: corsa continua, e anche piedi educati. Meno appariscente rispetto ad altre gare, ma la sua presenza a centrocampo tiene in apprensione costante la Samp. Riparte spesso creando strappi interessanti.



Thereau 5,5: vivace in avvio, è il primo a ripartire quando l'Udinese ha lo spazio per il contropiede. Nella ripresa però si perde e non riesce a creare la superiorità numerica a sinistra.



(dall'89' Evangelista s.v.)



Zapata 6,5: fa a sportellate su ogni pallone che spiove verso l'attacco bianconero. Il suo apporto fisico è prezioso anche in difesa, perchè rientra ad aiutare il reparto arretrato. E' raro trovare un attaccante con questo fisico e con le sue capacità tecniche. Non trova il gol, ma la prestazione è sicuramente positiva.



De Paul 5: totalmente fuori dal gioco per tutto il tempo in cui resta in campo. Si vede pochissimo, sbaglia anche parecchi tocchi, e non salta mai Regini.



(dal 64' Matos 5,5: più vivace di De Paul, non riesce però a spostare l'inerzia della gara).





All. Delneri 6: la sua Udinese è una squadra quadrata, organizzata e difficile da affrontare. Studia la Sampdoria e il gioco di Giampaolo, e presenta un centrocampo folto e muscolare che spegne la fantasia doriana. I reparti restano compatti e stretti, manca un po' di verve in attacco ma il punto preso a Genova è un buon risultato.