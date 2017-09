A Sky Sport è intervenuto al termine di Udinese-Sampdoria 4-0 l’attaccante friulano: “L’importante in questo gruppo non è chi fa il gol ma che si faccia gol e soprattutto la vittoria. È stata la risposta migliore, se vinciamo ogni domenica così e faccio doppietta vorrei andare in ritiro tutto l’anno. Il gruppo ha reagito nel modo migliore alle voci sull’esonero di Delneri. Il gol è il mio compito, dopo un anno difficile mi servivano 4-5 partite per prendere il ritmo e capire il meccanismo. Voglio rendermi utile alla squadra. L’Argentina? Io penso sempre positivo, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. I giocatori ci sono, l’albiceleste può fare una grande partita”.