Maxi Lopez, attaccante dell'Udinese, è pronto a sfidare il suo passato, quel Torino che si è lasciato alle spalle. Ecco le parole del centravanti dei friulani a Sky Sport 24: "Al Torino e Mihajlovic auguro il meglio dopo tante cose vissute insieme, spero che possano fare tre punti da sabato in poi però. Io sono una persona per cui quello che succede nello spogliatoio resta lì, finisce lì. E' importante anche il peso delle parole, io ho lasciato il Torino alle spalle e voglio scrivere una nuova storia a Udine. Qui c'è un progetto importante con tanti ragazzi da valorizzare. Io cerco di far movimenti e gol davanti, spero che Lasagna e che gli altri formino con me un gruppo sempre più compatto. La fiducia di Delneri per me è importante, sono qui anche per la sua decisione. Ha fiducia in me e voglio ripagarla con prestazioni importanti in ogni gara. Un gol col Torino? Spero di farlo, al di là di questo i tre punti sono importanti".