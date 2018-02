L'ex direttore sportivo del Milan, Ariedo Braida ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della prossima trasferta di campionato con l'Udinese: "Oddo e Gattuso li ho visti crescere e quindi per me è una grande soddisfazione, anche perché stanno facendo tutti e due molto bene. Mi interessa soprattutto una cosa: l’importante è che facciano giocare bene a calcio le loro squadre. Sì, il bel gioco, come faceva il mio Milan. Il calcio deve avere un effetto estetico: il gol è importante, ma deve anche essere bello".



"In un primo momento non pensavo che Gattuso potesse diventare allenatore. Poi, quando ha iniziato, mi ha convinto e sorpreso molto positivamente. Vedere Rino, a cui sono molto legato, raggiungere risultati importanti dà soddisfazione. Oddo invece arriva da una buona scuola, ha avuto un buon maestro in famiglia (il padre Francesco ha allenato per quasi 30 anni, ndr) e questo vuol dire molto: spero che suo papà continui a dargli buoni consigli. In Massimo intravedevo già all’epoca la stoffa del tecnico, è intelligente e preparato. Su una cosa posso senz’altro sbilanciarmi: avranno entrambi una carriera molto importante. Oddo ha un’aria un po’ da professore. Gattuso è ruspante e sanguigno, com’era in campo. Quest’anno mi piacerebbe tanto vedere in Europa Udinese e Milan insieme".



"Ho un contratto fino al 2021 e sto bene a Barcellona. Sono nel più grande club al mondo, qui è tutto ai massimi livelli. Poi, ovvio, l’Italia un pochino mi manca...".