L'Udinese vince in rimonta contro il Milan con i gol di Thereau e De Paul che rispondo all'iniziale vantaggio di Bonaventura.



UDINESE



Karnezis 6: alterna belle parate a palloni saponetta.



Faraoni 5: paga in carattere e fisico, partecipa attivamente al vantaggio del Milan, lascia quasi subito la partita.



(30' Angella 6: non è un terzino e si vede, ma fornisce sicuramente maggiore copertura rispetto a Faraoni)



Danilo 6: si potrebbe dire che annulla Bacca, ma il milanista ci mette sicuramente del suo.



Felipe 6: i pericoli più grossi il Milan li porta dalle fasce, la gestione del centro dell'area diventa più facile.



Samir 6: i giocatori rossoneri lo costringono in difesa, gestisce bene, ma non può aiutare la squadra a salire.



Fofana 5,5: piccoli lampi, ogni tanto si accende con una giocata ma non da continuità.



(71' Adnan 6: inserito insolitamente in mediana, non sfigura, vedi mai che non si aprano nuovi scenari che non siano di mercato)



Hallfredsson 6: regala meno geometrie rispetto a Kums, ma compensa con tanta prestanza fisica.



Jankto 6,5: tanto lavoro di contenimento e pochi spazi per gli inserimenti, ma poi trova il varco per il gol di De Paul.



De Paul 7: è il giocatore con più qualità e carattere di questa squadra, è arrivato finalmente il gol.



(90'+1' Heurtaux s.v.)



Thereau 6,5: un gol e tanto lavoro e movimento per tenere alta la squadra.



Zapata 5,5: c'è sicuramente tanto lavoro oscuro da parte sua, ma continua a mancare l'incisività in area di rigore, l'occasione nel finale è lampante.



All. Delneri 7: ha messo in campo bene i suoi, approcio mentale perfetto e in più azzecca anche i cambi.







MILAN



Donnarumma 6: Risponde alla grande su Thereau nel primo tempo e su Zapata con un’uscita bassa molto coraggiosa. Non perfetto sul gol di De Paul.



Abate 5: La sua partita si divide in due: benino quando deve spingere, male nella fase difensiva. Non copre su Thereau in occasione del gol. Per un terzino è un appunto non di poco conto.



De Sciglio 6: dalle sue parti l'Udinese non sfonda mai, si conferma come il miglior terzino della rosa rossonera. Esce per infortunio. (Dal 73’ Vangioni 5: Riesce nell’impresa di sbagliare tutti i palloni che gli capitano tra i piedi).



Romagnoli 6: Chiude bene su Zapata, anticipandolo anche nel gioco aereo.



Paletta 6: Una chiusura provvidenziale in avvio, pochi rischi per il difensore italo-argentino.



​Pasalic 5,5: Parte con un buon piglio ma si spegne troppo presto. Serve maggiore personalità anche dal croato.



Locatelli 5: Un errore, grave, in fase di disimpegno che dà il via al gol del pari di Thereau. Conferma il momento no, con una regia spesso elementare e poco sicura.



​Kucka 6: Dei tre centrocampisti, è l’unico che cerca da ritmo e vigore. L’ultimo a mollare, ma non basta.



Suso 5,5: L’assist è l’unico lampo in una gara opaca. Non riesce a saltare l’uomo, intestardendosi nel cercare la giocata risolutiva. E’ stanco e si vede, ma Montella non ha cambi all’altezza.



Bacca 5,5: Un solo tiro in porta, al 50’, e poco altro. Netto passo indietro rispetto alla prova incoraggiante contro la Juventus. (Dal 70’ Lapadula 6: Da maggiore brio e profondità all’attacco sfortunato quando centra il palo da posizione defilata).



Bonaventura 6,5: Inizio devastante, con un bel gol all’8 e tante giocate di qualità. Si fa male ed è costretto a lasciare il campo anzitempo. (Dal 25’ Deulofeu 6: Non è al massimo della forma e fa fatica all’inizio. Però regala qualche spunto interessante, ci prova fino in fondo con personalità)



All. Vincenzo Montella 5,5: Il suo Milan non vince più e non la cattiveria di inizio stagione.