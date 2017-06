Silvan Widmer può cambiare squadra in estate. Il terzino svizzero interessa a Napoli e Lazio e potrebbe essere usato anche come pedina di scambio con la Fiorentina per arrivare a Babacar. L'Udinese si sta già muovendo per cercare il sostituto dello svizzero. Secondo Sky Sport, i friulani hanno messo nel mirino Vincent Laurini dell'Empoli.