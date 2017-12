Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria in trasferta a Bologna: "Le vittorie creano tante aspettative, bisogna sempre stare attenti agli avversari. Oggi abbiamo capito che si può vincere in tanti modi, il Bologna non meritava di perdere ma noi siamo stati cinici e questo è un grande segnale di maturità: ora non possiamo porci obiettivi ma dobbiamo andare avanti su questa strada, poi vedremo dove saremo arrivati. Nel primo tempo abbiamo sofferto parecchio perché letta male la partita, nella ripresa ho detto ai ragazzi di stare più bassi e abbiamo sfruttato la nostra velocità per ripartire di squadra: quando hai determinate caratteristiche non puoi inventarti altro. Non mi aspettavo questo rendimento, speravo di poter cambiare qualcosa in questa squadra ma vincere cinque partite di fila non è semplice per nessuno. Abbiamo ricreato entusiasmo e ce lo teniamo stretto senza superare l'euforia che porta a sbagliare".