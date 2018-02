Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan: "Con il Milan è un esame di maturità. I rossoneri hanno qualcosa in più rispetto alle squadre che abbiamo affrontato in questo periodo. Dobbiamo dare di più, proporre un calcio migliore e cercare di essere più propositivi. Stiamo lavorando, spero in un passo avanti dal punto di vista del gioco. Le prestazioni 'poco limpide' dell'ultimo periodo sono arrivate dopo un leggero momento di difficoltà psico-fisica. È umano avere un calo, alcuni giocatori hanno pagato la sosta".



Oddo prosegue: "C'è una crescita dal punto di vista fisico, se vogliamo giocarci le nostre carte dobbiamo fare qualcosa in più. Inizia un ciclo di gare contro le nostre dirette rivali. Vogliamo restare in corsa per qualcosa di importante, non ci nascondiamo. Per farlo dobbiamo restare umili, ma convinti di poter fare male a squadre che sulla carta ci sono superiori. Il Milan ha speso 200 milioni sul mercato, noi dobbiamo cercare di ridurre questo gap".



Sul Milan: "Sarà una bella emozione per me, sono contento di confrontarmi con una squadra gloriosa alla quale sono molto legato".



Su Gattuso: "Da quando allena il Milan non mi risponde più al telefono. Scherzi a parte, è un compagno con cui ho condiviso gioie indescrivibili. È un grande amico, sono contento di quello che sta facendo perché se lo merita".