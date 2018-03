Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il ko interno contro il Sassuolo: "Oggi i ragazzi non hanno seguito le mie indicazioni. Abbiamo avuto troppa foga e troppa voglia di vincere, sbilanciandoci e subendo troppi contropiede a causa della fretta. Questo non doveva assolutamente succedere. E' un momento delicato, bisogna solamente lavorare. Spero che i ragazzi capiscano che da adesso inizia un mini-torneo in cui dobbiamo fare più punti possibile. Forse dobbiamo tornare ad avere un po' di paura come stimolo. La strada si fa dura, perché le squadre dietro di noi corrono e hanno più mentalità. I giochi non sono fatti ancora. Obiettivi? Probabilmente questo gruppo non è abbastanza maturo per mirare a certi obiettivi. Abbiamo fatto un passo indietro proprio quando se n'è iniziato a parlare. Torniamo coi piedi per terra".