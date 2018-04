Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 2-1 contro il Cagliari, in quella che è stata la nona sconfitta consecutiva subita dai friulani.



SUL MOMENTO - "Ero preoccupato anche prima, i giocatori non lo so. Dopo nove sconfitte non puoi dire nulla, siamo tutti dalla parte del torto, è un momento così. Mentalmente è una squadra che ha grandi difficoltà. Un allenatore cerca in tutti i modi di spronarli, dandogli fiducia o sgridandoli. Il problema l'ho capito cinque o sei domeniche fa, ho provato di tutto, sia il bastone che la carota. Vedo una reazione in allenamento, ma la domenica è come se fossimo impauriti dalla partita. Se in tre gol concedi due palle gol significa che non ci stai con la testa. Questa squadra non ha qualità di palleggio, ha tanti giocatori fisici, le giocate che sappiamo fare sono quelle fatte oggi. Quando si tratta di palleggiare facciamo fatica. L'unica medicina è un risultato positivo, anche un punto. Nella testa dei giocatori c'è sempre più caos. Sono convinto sia un problema esclusivamente di testa, la squadra ha paura di tutto".



SUL CROTONE - "Crotone è un crocevia troppo importante. Vediamo che risultati ci saranno questa domenica, una vittoria con il Crotone sarebbe oro colato, raggiungeremmo la salvezza".