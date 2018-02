Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, parla a margine di un evento promosso dalla FIGC sulla sfida con la Samp: "Sarà una sfida difficile, che dovremo preparare bene come sempre, cercando di fare del nostro meglio. Ritroverò tre ragazzi che sono cresciuti con me a Pescara: Torreira è proprio stato il giocatore che più mi ha dato soddisfazioni e che sta facendo grandi cose, come Caprari e come Verre. Ce ne sono 3 di quel Pescara ora alla Sampdoria, una grande soddisfazione per me, ma spero di dargli un dispiacere domenica".