Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, al termine della gara interna contro il Milan terminata 1-1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo disputato un tempo per squadra: nella prima frazione hanno dominato loro, nella seconda è venuta fuori la miglior Udinese. Avvantaggiati com'eravamo dalla superiorità numerica potevamo anche ribaltarla. Siamo in corsa per l'Europa, sì, cercheremo di tener fede fino all'ultimo a questo sogno. A volte pecchiamo di ingenuità, per via dell'eccessiva foga agonistica: presto miglioreremo anche questo aspetto".