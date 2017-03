Il centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana sarà operato a breve a Villa Stuart, a Roma. Il responso dei controlli a cui è stato sottoposto oggi nella clinica romana per un consulto su come procedere a seguito della frattura del perone sinistro, rotto domenica nel corso del primo tempo della gara contro la Juventus, non ha lasciato spazio a dubbi. Al giocatore serve un intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno valutati all'esito dell'intervento ma, con ogni probabilità, per il giovane francese di origini ivoriane la stagione è già chiusa.