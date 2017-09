Partitella a ranghi misti con la formazione Primavera, questo il programma dell'allenamento di oggi pomeriggio al Bruseschi per l'Udinese. Nella sgambata in famiglia, durata due tempi da trenta minuti ciascuno, il Mister Gigi Delneri ha alternato tutti i giocatori a disposizione. Molto positive le performance di De Paul utilizzato in posizione defilata sulla sinistra, autore di una rete e due assist nell’arco del mini incontro, e di Stipe Perica, ritornato a disposizione dell’allenatore bianconero e che ha offerto un’ottima prestazione quando è stato utilizzato nella seconda parte della partitella. L’allenamento in famiglia è terminato con il punteggio di 4-0, e sono andati a segno, oltre al citato De Paul, anche Maxi Lopez, Jankto e lo stesso Perica. Nella Primavera di Giacomin ottime indicazioni da Jadi e Malle che hanno saggiato in un paio di circostanze i riflessi di Scuffet, autore di un paio di pregevoli interventi sulle folate offensive dei ragazzi della "cantera".