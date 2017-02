Giampaolo Pozzo, presidente dell'Udinese, si scaglia contro l'arbitro Pairetto dopo la gara con la Lazio di ieri: "Sia l'arbitro Pairetto che l'addizionale hanno responsabilità, ma non mi è piaciuta in generale la direzione troppo casalinga. In occasione del rigore l'arbitro è a due passi e l'addizionale è di fronte: non trovo giustificazione. O dobbiamo dire che è incapace o, ancora peggio, disonesto. Per me non dovrebbero arbitrare più".