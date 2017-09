Il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo è tornato a parlare a Telefriuli dei motivi che hanno portato alla cessione alla Fiorentina dell'attaccante francese Cyril Thereau: "Purtroppo in queste cose si arriva quasi sempre all'ultimo minuto, e noi solo alla fine abbiamo capito che Thereau era insofferente. C'è da dire che non rientrava nemmeno negli schemi del mister, quindi cercavamo un sostituto. Lui ha trovato una soluzione buonissima, qual è la Fiorentina, e noi abbiamo trovato chi corrisponde a ciò che voleva il mister, Maxi Lopez. Certo, non è stata una cosa pensata, ma abbiamo rimediato ad una situazione improvvisa. Nel calcio non è tutto automatico. Vengono fuori bravi giocatori, altri non raggiungono le aspettative e quindi nascono stagioni bene o male. Oggi abbiamo una base su cui lavorare alcuni anni". E sul futuro delle sue squadre: "Ormai ho lasciato ai figli le squadre. Rimango un appassionato dell'Udinese e come tale sono tifoso, vigilo come un tifoso, chiedo ai figli che tutto vada bene. Sono rassicurato".