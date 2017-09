Non utilizza mezzi termini il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo, che ha commentato a Telefriuli l'introduzione della tecnologia del VAR, non lesinando una polemica a distanza con la Juve. Ecco le parole del numero uno friulano contro la Vecchia Signora: "VAR? Sono contento perché si sono viste delle cose che senza il Var non si sarebbero verificate. Adesso va affinato, ma quello che si è già visto è positivo: rigori contro la Juve che non si vedevano. Anche noi abbiamo avuto pro e contro, ma è una cosa che rassicura e tranquillizza. Ho fatto 33 anni difficili, adesso sono rassicurato"