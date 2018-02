Non c’è pace per i tifosi della Roma che avevano deciso di seguire la squadra di Di Francesco nella trasferta contro l’Udinese, in programma sabato 17 febbraio alle 15. La decisione del Prefetto di Udine di vietare la trasferta ai residenti nel Lazio sembrava aver chiuso le porte dello stadio Friuli a tutta la tifoseria giallorossa, ora il colpo di scena: chi ha acquistato il biglietto prima del divieto potrà regolarmente entrare allo stadio. A comunicarlo è lo stesso club bianconero con una nota sul proprio sito: “Con riferimento ai tifosi della A.S. Roma residenti nel Lazio, Udinese Calcio comunica che coloro i quali abbiano acquistato i biglietti nel Settore Ospiti per la gara Udinese-Roma antecedentemente al decreto Prefettizio di Venerdì 9 febbraio avranno diritto ad accedere allo stadio“.