Un giovane tifoso dell’Udinese si trovava alla Dacia Arena per la partita tra Udinese e Palermo, peccato che la giornata si sia conclusa con una triste esperienza nonostante la vittoria dei bianconeri. Il bambino di 10 anni si trovava con altri compagni, e al fischio finale stava per ricevere un regalo: Hallfredsson lancia la maglia al pubblico, e finisce proprio nelle mani del piccolo tifoso. Peccato che un sostenitore bianconero più “maturo” gliela strappi dalle mani. La vicenda è stata messa nero su bianco durante un tema in classe, e la maestra, intristita, decide di renderla pubblica. Ora Hallfredsson appena farà ritorno dall’Islanda, provvederà a consegnargli personalmente una nuova maglia autografata. Ospiterà il bambino in sede, e hanno già fissato un appuntamento. Una storia a fin di bene, che fa tornare il sorriso sul bello del calcio.