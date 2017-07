Simone Scuffet ha parlato alla Stampa della sua decisione di non trasferirsi all'Atletico Madrid: ''Il no all'Atletico? Sono state dette tante cose, la verità è che ho fatto la scelta giusta, restando in una società che mi aveva fatto crescere e che può darmi ancora tanto. Da friulano, restare a Udine è il massimo. Donnarumma e l'esame saltato? E' stato un finale di stagione molto difficile, aveva bisogno di staccare, l'esame lo potrà fare anche il prossimo anno. Perché ho scelto l'Udinese? Dobbiamo investire il nostro tempo nelle scelte che ci possono far diventare giocatori migliori, in futuro: a costo di non prendere soldi in più. Quindi per Donnarumma meglio il Milan del Real? Sicuramente avrà valutato che quello è l'ambiente dove è cresciuto anche perché è importante non essere attaccati al minimo errore, che può sempre capitare''.