"Karnezis al Napoli? E' apprezzato da tante squadre. Parliamo del nostro portiere principe, si e' inserito benissimo a Udine, ma abbiamo anche altri portieri per cui siamo ben attrezzati nel reparto. Reina non so fino a quando restera', ma e' di altissimo livello". Cosi', ai microfoni di Radio Crc, il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, circa la possibilita' di un approdo in azzurro del numero uno di Delneri. "L'ipotesi Meret col Napoli non esiste, siamo lontani da certe trattative - aggiunge il massimo dirigente dei bianconeri - Non c'e' dubbio che Meret sia richiesto da tanti club, ma il giocatore sta crescendo molto bene e potrebbe anche fermarsi alla Spal un altro anno se salisse in serie A. La nostra politica e' quella di far crescere i giocatori. Jankto? Non siamo un supermercato, ma i rapporto col Napoli sono tali da mettere il club azzurro in pole position. Il grande merito del nostro allenatore e' quello di aver scoperto giocatori tipo Jankto e Fofana. Penso proprio che Delneri sia confermato". Al termine del campionato, l'Udinese cerchera' di trattenere Zapata, di proprieta' degli azzurri: "E' un nostro titolare inamovibile e mi auguro che a giugno, quando ci sederemo col Napoli, troveremo la soluzione migliore per lui. Sto leggendo tante cose su Zapata, e' un giocatore che molte squadre vorrebbero, ma i rapporti col Napoli sono ottimi e mi auguro che si trovi una soluzione anche perche' il giocatore qui si trova molto bene. Zapata e' in prestito fino alla fine dell'anno e la volonta' del Napoli sara' determinante".