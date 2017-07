L'Udinese è la squadra più operativa dell'inizio di settimana sul mercato. I friulani sono alla caccia di un attaccante e sono pronti a recapitare un’offerta sui 10 milioni al Sassuolo per Falcinelli (su cui ci sono anche Torino e Sampdoria). L’attaccante, l’anno scorso al Crotone, è balzato in pole position visti i costi per Alario (Il River ha chiesto 20 milioni). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in arrivo a centrocampo Bisoli junior (Brescia) e si tratta a oltranza per Coulibaly (Pescara). Depositato ieri il contratto del centrocampista Barak. In uscita il portiere greco Karnezis piace ai francesi del Nantes allenati da Ranieri.



Il Sassuolo prova a chiudere per Marchizza (Roma) e Di Chiara (Perugia), passi avanti per Cassata (Juve), ufficiali i giovani Ahmetaj (centrocampista 2000 dal Cesena) e Grumo, difensore 2002.

A Benevento manca solo l'annuncio per il difensore centrale Antei (Sassuolo), coi neroverdi si tratta anche l'attaccante Iemmello. Piace sempre la punta Dionisi (Frosinone). Le altre idee in ballo sono Thiam (Juve) per l'attacco, D'Alessandro (Atalanta) a centrocampo e Migliore (Spezia) per lo spot di terzino sinistro.



Il ds del Crotone, Ursino oggi inizierà una serie di incontri per rinforzare la difesa. Carlao (Torino) è il primo obiettivo, poi arriverà uno tra Costa (Empoli), Hongla (Granada) ed Emerson Santos (Botafogo). Per la fascia sprint per il prestito di Seck (Roma). In attacco avanzano Ponce (Roma, era al Granada) e Lombardi (Lazio). In attacco quasi fatta per la punta Trotta (torna dal Sassuolo), si insiste per il croato Budimir (Sampdoria) e per la vecchia conoscenza Paulinho (Al Arabi).