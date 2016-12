Il protagonista di giornata dell'Udinese, Cyril Thereau, autore di una doppietta contro il Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Le cosa hanno girato benissimo, sono stato vicinissimo alla tripletta e ci tenevo perchè non ne ho mai realizzata una in Serie A. Ci parliamo tantissimo con Delneri, sono il giocatore che gli fa variare il suo aspetto tattico. E' una persona che mi ha dato la sua fiducia e mi piace come allenatore. Nel primo tempo il mister mi gridava delle cose ma non capivo bene ciò che mi diceva".