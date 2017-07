Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le seguenti operazioni di mercato in uscita:



Il centrocampista brasiliano classe 1995 Lucas Evangelista è stato ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 Giugno 2018, alla formazione portoghese dell’Estoril Praia.



Stessa formula per Antonio Vutov, attaccante bulgaro del 1996, che torna in patria al Levski Sofia, in prestito fino al 30 Giugno 2018.



Cessione invece a titolo definitivo per il difensore Agostino Camigliano (1994) che si trasferisce al Cittadella, dove aveva già militato nel 2015.