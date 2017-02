Colpo di scena per Udinese e Inter: Assane Gnokouri non sarà a disposizione di Delneri per i prossimi tre mesi per un problema cardiaco. Il club friulano ha comunicato sul proprio sito ufficiale che il centrocampista classe '96 in prestito dai nerazzurri, che già aveva saltato l'ultima partita contro il Chievo per influenza, ha sostenuto alcuni accertamenti medici nei giorni scorsi che hanno evidenziato la non idoneità dell'ivoriano, che non potrà appunto riprendere l'attività agonistica per i prossimi tre mesi. Il testo del comunicato:



"Udinese Calcio comunica che il calciatore Assane Gnoukouri, a seguito di accertamenti medici effettuati nei scorsi giorni, non è risultato idoneo per problematiche di tipo cardiaco. L'esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea del calciatore per i prossimi tre mesi.



Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l'attività agonistica per il periodo innanzi indicato".



L'INTER CONFERMA - Ecco la conferma, apparsa sul sito ufficiale dell'Inter: "FC Internazionale comunica che il calciatore Assane Gnoukouri, già indisponibile nei giorni scorsi per una sindrome influenzale, dopo aver sostenuto ulteriori approfondimenti medici è risultatoo non idoneo alla pratica sportiva per problematiche cardiache." Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il giocatore rimarrà comunque in Friuli.